Bitcoin Yeniden 110 Bin Dolara Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin, haftaya 109.677 dolar seviyesinden başladı. Ethereum ise 2.573 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasının toplam değeri 3,39 trilyon doları bulurken, Bitcoin’in piyasa değeri 2,17 trilyon dolar, Ethereum’unki ise 310 milyar dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz cuma günü spot Bitcoin ETF’lerine 211,7 milyon dolar, Ether ETF’lerine ise 58,6 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Bu gelişme, yatırımcı güveninin güçlendiğini gösterdi.

Trump, AB Tarifelerini Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Apple gibi dev şirketlerin üretim süreçlerine yönelik sert gümrük tarifeleri uygulama tehdidinden geri adım attı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından, %50’lik tarife uygulamasını 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.

Trump, geçtiğimiz hafta Avrupa’yı "zor bir müzakere ortağı" olarak tanımlamış, Apple’ın yurt dışında ürettiği cihazlara %25 tarife uygulama planını da yinelemişti. AB tarafı ise 108 milyar dolarlık misilleme tarifeleri hazırlığında olduklarını açıkladı. Bu gerilimlerin gölgesinde ABD-Çin hattında da görüşmeler sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki haftalarda önemli ticaret anlaşmalarının açıklanacağını duyurdu.

Spot ETF'ler Rüzgârı Arkasına Aldı

BlackRock’un IBIT fonu başta olmak üzere ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri, geçtiğimiz hafta 25 milyar dolarlık işlem hacmiyle yılın en yüksek haftalık seviyesine ulaştı. Fonlara toplam 2,75 milyar dolarlık giriş yaşandı. IBIT, şu anda tüm Bitcoin arzının %3,3’ünü elinde tutuyor ve yönettiği varlık değeri 71 milyar doları aşıyor.

‘Moonpig’ Lakaplı Balinadan 1 Milyar Dolarlık Short Hamlesi

Hyperliquid balinası olarak bilinen yatırımcı James Wynn, "moonpig" kullanıcı adıyla platformda şimdiye kadarki en büyük short pozisyonlardan birini açtı. Wynn, 40x kaldıraçla 1 milyar dolarlık Bitcoin açığa satış pozisyonu aldı. Kısa süre önce 1,2 milyar dolarlık long pozisyonunu 17,5 milyon dolar zarar ile kapatan Wynn, bu kez BTC’nin düşüşüne oynuyor. Yeni işlemi 107.077 dolar ortalama ile açan Wynn’in pozisyonu, Bitcoin’in 110.446 doları aşması hâlinde likide olacak.

Teknik Görünüm: Bitcoin, Kritik Eşiğe Dayandı

Bitcoin, 109.421 dolar seviyelerinde konsolide oluyor. Ocak 2025 zirvesi olan 109.519 dolar bölgesi teknik ve psikolojik açıdan önemli bir eşik. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 111.974 – 115.000 dolar aralığına doğru yükseliş yaşanabilir. Aksi takdirde, 105.000 – 106.000 dolar bölgesi ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Zincir üstü verilerde spot talebin sürdüğü, long pozisyonların ise hâlâ baskın olduğu görülüyor.

Ethereum: 2.817 Direnci Kırılmadan Yükseliş Zor

Ethereum, 2.573 dolar seviyelerinde. Yükselişin devamı için 2.817 dolar direncinin kırılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde 3.200 ve 3.503 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Ancak işlem hacmi zayıf. Funding oranı pozitif olsa da fiyat momentumu düşük.

XRP: Yatay Sıkışma Sürüyor

XRP, 2,23 – 2,46 dolar aralığında hareket ediyor. 2,4685 doların aşılması hâlinde 2,91 dolara kadar bir ivme beklenebilir. Ancak spot hacimlerdeki zayıflık yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. 2,2283 dolar altında ise fiyatın 1,95 dolara gerilemesi mümkün.

Günün Öne Çıkan Altcoinleri

Altcoin Fiyat 24 Saatlik Değişim 7 Günlük Değişim Piyasa Değeri Hyperliquid (HYPE) $39,03 %12,68 %54,14 $13,03 Milyar Virtuals Protocol $2,18 %11,22 %20,38 $1,43 Milyar EOS $0,7744 %7,56 %2,55 $1,21 Milyar Jupiter (JUP) $0,5732 %6,03 %19,48 $1,66 Milyar DeXe (DEXE) $12,96 %5,96 %1,80 $1,08 Milyar

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