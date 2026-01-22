Gazze Şeridi’ndeki ateşkese yönelik girişimlerle gündeme gelen Barış Kurulu’nun, Trump’ın açıklamalarına göre küresel ölçekte daha geniş bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Kuruluş sözleşmesine, ABD’nin yanı sıra 19 katılımcı ülkenin temsilcileri imza attı. Törende ilk imzalar Trump, Bahreyn ve Fas liderleri tarafından atıldı.

İlk imzaların ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Barış Kurulu artık resmen uluslararası bir örgüttür” ifadelerini kullandı. Leavitt, kurucu üye ülkelerin temsilcilerini sözleşmeyi imzalamak üzere sırayla davet etti.

Trump, imza töreninin ardından BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı uyarınca, Barış Kurulu’nun Gazze’deki yetkilerini düzenleyen ilk karara da imza attı.

Türkiye’yi Bakan Fidan temsil etti

Törende Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Sözleşmeye imza atan liderler arasında Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar yer aldı.

Beyaz Saray 21 ülkeyi açıkladı

Beyaz Saray, Barış Kurulu’na katılan ülkeleri kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre kurulda; ABD, Türkiye, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan yer aldı.

Trump öncülüğündeki Barış Kurulu’nun BM’ye alternatif bir yapı olup olmayacağına dair tartışmalar sürerken, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden henüz hiçbirinin kurula katılım taahhüdü vermediği belirtildi. Rusya, teklifi incelediğini açıklarken; Fransa daveti reddetti, İngiltere şimdilik katılmadığını duyurdu. Çin ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.