Trump, “Ukrayna’nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Çünkü zaman geçtikçe Rusya’nın fikri değişiyor” ifadelerini kullandı. Müzakerelerin kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, gecikmelerin süreci daha karmaşık hale getirebileceğine işaret etti.

Savaşın sona erdirilmesinin başlangıçta daha kolay göründüğünü dile getiren Trump, taraflar arasındaki düşmanlık ve derinleşen nefretin anlaşmaya varmayı zorlaştırdığını söyledi. Buna rağmen umutlu olduğunu belirten Trump, “Yine de bunu başarabilme şansımız var, belki de çok yakında” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın açıklamaları, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarının hız kazanabileceği yönünde yorumlanırken, uluslararası kamuoyunda da sürecin geleceğine dair beklentileri artırdı.