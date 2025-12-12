Scania, Tuzla lokasyonundaki operasyonlarının bu tesise taşınmasıyla birlikte müşterilerine satış ve satış sonrası hizmetlerini daha etkin, yüksek standartlarda, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıda tek noktadan sunmayı hedefliyor.

“Scania, Yeni Tesisiyle Servis Hızını ve Erişilebilirliğini Artırıyor”

Doğuş Otomotiv Scania Tuzla Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Volkan Kahya, Şekerpınar’da hizmete başlayan merkezin sahip olduğu teknoloji, eğitim altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle markanın satış ve satış sonrası hizmet yapısında önemli bir konumda yer aldığını belirterek şöyle açıkladı; “Karayolu taşımacılığında erişilebilir ve sürekli destek sağlayan servis hizmetleri, kesintisiz operasyon için kritik öneme sahip. Biz de bu anlayışla, satışın yanı sıra bakım ve onarım süreçlerini hızlandırarak araçların serviste kalma süresini azaltan bir hizmet yaklaşımı sunuyoruz. GES ve su geri kazanım sistemleriyle donattığımız tesisimiz, sürdürülebilir ve verimli taşımacılık hedeflerimize katkı sağlayacaktır” şeklinde açıkladı.

Aynı anda 30 araç hizmet alabilecek

Toplam 41 personelin istihdam edildiği, 2.323 metrekarelik Scania Şekerpınar tesisi, aynı anda yaklaşık 30 araca hizmet verme kapasitesine sahip. Tesis, 4 liftli mekanik hat, 2 elektrik hattı, 2 kaporta ve 1 boya hattıyla müşterilerine geniş kapsamlı satış sonrası hizmetler sağlıyor.

Ayrıca 330 m² büyüklüğündeki boya ve kaporta eğitim sınıfı, çoklu marka kullanımı için uygun şekilde tasarlandı. Yedek parça deposu ise 2.700 ürün ve 17.000 adet stok kapasitesiyle hizmet veriyor.

Scania Şekerpınar tesisi, operasyonel süreçlerinde enerji ve su verimliliğini artırmak amacıyla önemli çevresel altyapı yatırımlarıyla da donatıldı. Ortak alanlarla beraber tesiste bulunan 550 kWe kurulu güce sahip güneş enerji sistemi yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılaması hedefleniyor. Çatı kurulum alanı 5.100 m² büyüklüğünde olup sistem 1.347 adet panelden oluşuyor.

Tesisin su yönetimi kapsamında gri su ve yağmur suyu geri kazanım sistemi de bulunmaktadır. 2.300 m²’lik çatı yüzeyinden toplanan suyun yıllık 984 m³ miktarla bahçe sulama ve saha temizlik faaliyetlerinde kullanılması hedeflenmektedir.

Scania, müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışı ve güçlü satış sonrası sorumluluk bilinciyle servis ağını geliştirmeye devam ediyor.