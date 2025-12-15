İngiltere merkezli yardım kuruluşu Shelter, hükümet verilerine dayandırdığı son raporunda ülkede 175 bini çocuk olmak üzere toplam 382 bin 618 kişinin evsizlikle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Shelter’ın yayımladığı rapora göre, sokakta uyuyanların ve geçici konaklama alanlarında kalanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Ülkede evsizlerin yüzde 90’ından fazlası, yani 350 bin 480 kişi, yerel yönetimler tarafından sağlanan geçici adreslerde barınıyor. Bu durum, 84 bin 240 hanenin resmi olarak evsiz kabul edilmesine yol açıyor.

Raporda ayrıca 7 bin 146 kişinin kendi imkânlarıyla geçici konaklama alanlarında kaldığı, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta uyumak zorunda olduğu belirtildi. Otel ve pansiyonlarda kalan evsizlerin sayısı 16 bin 294 olarak açıklanırken, 4 bin 31 kişinin sosyal hizmetler tarafından sağlanan barınma alanlarında yaşamını sürdürdüğü aktarıldı.

Evsizliğin Merkezi Londra

Shelter, evsizlik sorununun en yoğun yaşandığı kentin Londra olduğunu vurguladı. Başkentte yaşayan her 45 kişiden biri evsiz durumda. Kuruluşun yöneticisi Sarah Elliot, evsizliğin yalnızca Londra ile sınırlı olmadığını, ülkenin diğer bölgelerinde de hızla arttığını belirterek, özellikle kış aylarında barınacak güvenli bir alanı olmayan yüz binlerce insanın durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Elliot, hükümete çağrıda bulunarak kira yardımlarındaki dondurma kararının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bu adımın, binlerce çocuğun geçici barınma alanlarından çıkarak kalıcı bir eve kavuşmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Hükümetten 3,5 Milyar Sterlinlik Plan

İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 2029 yılına kadar evsiz sayısını yarıya düşürmeyi hedeflediklerini duyurdu. Bu kapsamda “Evsizliği Sonlandırma Ulusal Planı” yürürlüğe konuldu. Plan çerçevesinde, hastaneden taburcu olan ya da cezaevinden çıkan kişilerin konutlarını kaybetmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Hükümet, önümüzdeki 3 yıl içinde 3,5 milyar sterlinlik bir kaynağın evsizlikle mücadele için ayrıldığını açıkladı. Kamu kurumları, belediyeler ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle evsizlik vakalarının azaltılması hedefleniyor.