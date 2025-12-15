“Satış ya da Bölünme Kararı Yok”

Sabancı Holding açıklamasında, uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda iştiraklerin sermaye verimliliği, portföy getirisi ve sürdürülebilir büyüme kriterleriyle düzenli olarak değerlendirildiğini vurguladı. Bu kapsamda tüm şirketler için büyüme, dönüşüm, operasyonel ve finansal performans iyileştirme ile çıkış dahil stratejik alternatiflerin rutin olarak ele alındığı belirtildi.

Ancak açıklamada, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satış iddialarının doğru olmadığı açıkça ifade edildi. Sabancı Holding’in CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına yönelik somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir kararının bulunmadığı kaydedildi.

KAP Açıklamasında Öne Çıkan Mesajlar

Holding, çeşitli medya kanallarında yer alan haber ve yorumların ardından yapılan KAP bildiriminde şu noktalara dikkat çekti:

CarrefourSA paylarının satışı veya faaliyetlerin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin iddialar asılsızdır .

Sabancı Holding’in CarrefourSA hisselerini elden çıkarmaya yönelik kesinleşmiş bir kararı yoktur .

Konuya ilişkin olası gelişmeler olması halinde, kamuoyu mevzuat çerçevesinde bilgilendirilecektir.

CarrefourSA Satış İddiaları Gündemden Düştü

Sabancı Holding’in net yalanlamasıyla birlikte, “CarrefourSA satılıyor mu?” sorusu da yanıt bulmuş oldu. Holding, CarrefourSA’nın mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam ettiğini ve satış ya da bölünme yönünde bir kararın söz konusu olmadığını vurguladı.