Görüşmede konuşan Wang Yi, Çin’in Venezuela’nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Uluslararası ilişkilerde tek taraflı baskı ve yaptırımlara karşı olduklarını dile getiren Wang, ülkelerin kendi kalkınma yollarını seçme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu hatırlatan Wang Yi, karşılıklı güven ve dayanışmanın Çin–Venezuela ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyledi. Bu geleneğin, mevcut küresel belirsizlik ortamında daha da önem kazandığını kaydetti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise Çin’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlarda güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Uzmanlar, Pekin’in bu açıklamalarının Çin’in Latin Amerika’daki diplomatik etkisini artırma stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.