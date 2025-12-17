Kararla birlikte, bu yıl 12 ülkeye yönelik yürürlükte olan yasaklara yeni ülkeler eklenirken, bazı ülkelere uygulanan kısıtlamalar da tam kapsamlı yasağa dönüştürüldü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirildi. Ayrıca Filistin yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerini kullanan kişiler de yasak kapsamına alındı. Daha önce seyahat kısıtlaması uygulanan Laos ve Sierra Leone vatandaşları ise artık tam kapsamlı seyahat yasağı ile karşı karşıya.

Açıklamada, Trump yönetiminin daha önce yasak ve giriş sınırlamaları getirdiği Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere 12 ülkeye yönelik uygulamaların da aynı şekilde devam edeceği vurgulandı. Kararın, güvenlik taraması, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerinde kalıcı ve ciddi eksiklikler tespit edilen ülkeler için alındığı belirtildi.

15 ülkeye seyahat kısıtlaması

Beyaz Saray, bu yıl seyahat kısıtlamaları getirilen yedi ülkeden Burundi, Küba, Togo ve Venezuela için kısıtlamaların süreceğini duyurdu. Buna ek olarak, Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulanacağı açıklandı.

Yetkililer, düzenlemenin ABD’de yasal olarak ikamet edenleri, geçerli vizesi bulunanları, sporcuları, diplomatları ve ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet eden girişleri kapsamadığını kaydetti.

Trump yönetimi, söz konusu adımın ülkenin güvenliğini güçlendirmeyi ve riskleri minimize etmeyi hedeflediğini belirterek, uygulamaların gerekli görüldüğü sürece yürürlükte kalacağını bildirdi.