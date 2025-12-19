Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin geleceği, yarın ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde yapılacak üst düzey toplantıda masaya yatırılacak. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’ın katılımıyla düzenlenecek zirvede, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş ve sahadaki kırılgan sürecin korunması hedefleniyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılması bekleniyor. Mısır heyetinin kimlerden oluşacağı ise henüz netleşmedi.

“Sivil Yönetim Acil İhtiyaç”

Katar Başbakanı Al Thani, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilmesinin Gazze’de sivil bir yönetimin kurulmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Al Thani ayrıca, bölgede planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün tarafsız ve dengeli olması gerektiğini ifade etti.

Ateşkes İhlalleri Gündemde

Toplantının ana başlıklarından biri de ateşkes ihlalleri olacak. Al Thani, İsrail’i ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlayarak bu durumun anlaşmayı tehlikeye attığını ve arabulucuları zor durumda bıraktığını dile getirdi. Diplomatik kaynaklar, zirvede ihlallerin önlenmesine yönelik denetim ve güven artırıcı mekanizmaların ele alınacağını belirtiyor.

Hedef: Kalıcı İstikrar

Miami’deki zirvede; insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin çerçevesinin çizilmesi hedefleniyor. Dört ülkenin ortak çabasıyla ateşkesin kalıcı istikrara dönüşmesi ve Gazze’de sivillerin korunmasına yönelik somut adımların atılması bekleniyor.