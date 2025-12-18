Netanyahu, anlaşmanın 34,67 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirterek, ABD’li enerji devi Chevron ile İsrailli ortakların yer aldığı konsorsiyumun Mısır’a uzun vadeli gaz tedariki sağlayacağını söyledi. Anlaşmanın, bölgesel enerji iş birliğini güçlendirmesinin yanı sıra Doğu Akdeniz’de istikrara katkı sunmasının beklendiğini vurguladı.

Geçtiğimiz Ağustos 2025’te imzalanan ancak bazı teknik ve siyasi nedenlerle ertelenen anlaşma, İsrail’in enerji ihracatında dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Leviathan sahasından çıkarılacak doğalgazın Mısır üzerinden küresel pazarlara ulaştırılması da gündemde.