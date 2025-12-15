Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (STK) siyasallaşmasının önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. STK’lerin siyasallaşmasıyla birlikte eleştirilerin etkisiz kaldığını ve istenen sonuçların alınamadığını ifade eden Solakoğlu, tarım politikalarına yönelik sert değerlendirmelerde bulundu.

Solakoğlu, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin son dönemde yaptığı açıklamaları eleştirerek, ithalatı ve mevcut tarım politikalarını öven söylemlerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. Sözleşmeli tarım uygulamalarının teoride anlatıldığı gibi işlemediğini, bunun en somut örneklerinden birinin Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde yaşandığını dile getirdi.

“Hak, hukuk ve adalet çiftçiye uğramıyor” diyen Solakoğlu, çiftçilerin verilenle yetinmek zorunda bırakıldığını savundu. Farklı STK platformlarında uzun süre sesini yükselttiğini ifade eden Solakoğlu, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini anlatmaya çalıştığını ancak sivil toplum alanında bir noktadan sonra tıkanıklık yaşandığını söyledi.

Bu nedenle yeni bir aşamaya geçme kararı aldığını belirten Solakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ndeki görevimden istifa ediyorum. Sesimi daha gür çıkarabileceğim, daha etkili bir pozisyona geçme kararı aldım. Hangi platform olursa olsun, siyaset üstü çözümler üretebileceğim ve Türkiye’nin geleceğini planlayabileceğim bir mecrada çalışmak istiyorum. Yapılan daveti kabul ettim. Yakında bu platformu kamuoyuna açıklayacağım.”

Sencer Solakoğlu’nun CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesi, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirilirken, özellikle çiftçi sorunlarının siyasette daha güçlü şekilde dile getirileceği beklentisini de beraberinde getirdi.