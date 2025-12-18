Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin yaptığı son açıklamada, Moskova’dan gelen mesajların önümüzdeki yılın da “savaş yılı” olacağına işaret ettiğini ifade etti. Video mesaj yoluyla kamuoyuna seslenen Zelenskiy, bu sinyallerin yalnızca Ukrayna’yı değil, tüm uluslararası toplumu ilgilendirdiğini vurguladı.

Zelenskiy, “Bugün Moskova’dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın, özellikle de Rusya’nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD’deki ortaklarımızın, bu mesajları doğru okuması büyük önem taşıyor” dedi.

“Rusya diplomatik süreçleri baltalayabilir”

Rusya’nın son açıklamalarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Zelenskiy, Moskova yönetiminin diplomatik girişimleri sabote edebileceği uyarısında bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın bazı diplomatik maddeleri baskı unsuru olarak kullanabileceğini ve Ukrayna topraklarının ilhak edilmesine yönelik hedeflerini gizlemeye çalıştığını söyledi.

“Sıradaki hedef Avrupa olabilir”

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’dan sonra Avrupa’daki başka ülkeleri de “tarihi topraklar” söylemiyle hedef alabileceğini öne sürerek, bu yaklaşımı “Rus tarih çılgınlığı” olarak tanımladı. Bu tehdide karşı gerçek ve somut güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna’nın müttefikleriyle birlikte etkin bir savunma mekanizması oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Güvenlik garantileri ve Rus varlıkları çağrısı

Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin netleşmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararların da gecikmeden alınması çağrısında bulundu. “Tüm ortaklarımız gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermelidir” diye konuştu.

Putin: ‘Tarihi topraklarımızı askeri yöntemlerle kurtarırız’

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta bu yıl önemli kazanımlar elde ettiklerini savundu. Putin, büyük şehirler dahil olmak üzere 300’den fazla yerleşim yerinin kontrol altına alındığını belirterek, askeri harekâtın başarılı olacağını söyledi.

Putin, diplomasiye öncelik verdiklerini ifade etmekle birlikte, “Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri ciddi müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemlerle kurtaracaktır. Ayrıca güvenlik için tampon bölge oluşturulması ve genişletilmesi de gündemde olacaktır” ifadelerini kullandı.