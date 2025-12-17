Düzenleme, hasar tespit süreçlerinden yıkım aşamasına kadar birçok kritik başlıkta yeni kurallar getiriyor.

Orta Hasarlı Binalara 1 Yıllık Süre

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve **“Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik”**te değişiklik öngören düzenlemeye göre; afet sonrası orta hasarlı olarak tespit edilen binalar, belirlenen esaslar çerçevesinde 1 yıl içinde yıktırılacak.

Bu süre hesabında;

İlk hasar tespit ilan tarihi,

İtiraz varsa itiraz hasar tespit ilan tarihi,

İdari yargı kararı bulunuyorsa karar tarihi,

Güçlendirme için yapı ruhsatı alınmışsa ruhsat tarihi

esas alınacak. Yıkım işlemleri, yerel düzey afet enkaz kaldırma grubu koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Ortak Taşıyıcı Sistemlere Özel Düzenleme

Yönetmelik değişikliği, ortak taşıyıcı sisteme sahip binalar ve bağımsız bölümler için de önemli yenilikler içeriyor. Aynı taşıyıcı sistemi paylaşmasına rağmen hasar dereceleri farklı belirlenen binalar veya bağımsız bölümlerle ilgili başvurulara ilişkin yeni kriterler getirildi.

Buna göre;

Hasar tespiti bulunmayan bina veya bağımsız bölümlerle ilgili talepler işleme alınmayacak.

Başvurunun değerlendirilmesi için, tüm bina veya bağımsız bölümler için daha önce yapılmış ilk veya itiraz hasar tespit raporları ,

Afet tarihinde çekilmiş fotoğraflar ,

Ortak taşıyıcı sisteme sahip olunduğunu gösteren imzalı ve onaylı belgeler ,

Başvuru formu

sunulması zorunlu olacak.

Yürürlük Tarihi Belli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, 22 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile afet sonrası yapı güvenliğinin artırılması, riskli binaların daha hızlı şekilde ortadan kaldırılması ve olası can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.