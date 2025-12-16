Türkiye’nin en önemli fındık üretim merkezlerinden Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatları gerilemeye devam ediyor. Sezona 270 TL’den başlayan ve kısa sürede 350 TL’ye kadar yükselen fındık, son bir ayda yaklaşık 100 TL değer kaybederek 250 TL’den işlem görmeye başladı.

Rekoltenin büyük bölümünün pazara indiği belirtilirken, üreticinin elinde yaklaşık 130 bin ton fındık kaldığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, hasat döneminde açıklanan 453 bin tonluk rekoltenin piyasaya büyük ölçüde yansımasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, fiyatlardaki dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, hem üreticinin hem de tüccarın beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. Şahin, “Hasat sonrası fındık fiyatları 350 liraya kadar yükseldi. Üreticiler, fiyatların daha da artacağı beklentisiyle ürünlerini piyasaya sürmedi. Ancak beklenen yükseliş gerçekleşmeyince fiyatlar hızla geriledi. Bu durum, yüksek fiyattan alım yapan tüccarları da olumsuz etkiledi” dedi.

Şahin, şu anda hem üreticinin hem de tüccarın gözünü yeni yıl sonrasına çevirdiğini belirterek, sanayicinin stoklarının azalmasının piyasada yeniden hareketlilik yaratabileceğini ifade etti. “Fabrikaların yılın ilk aylarında yeniden alıma yönelmesiyle serbest piyasada bir canlanma yaşanabilir. Fındık fiyatlarının yeni yıldan sonra tekrar yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.