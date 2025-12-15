Bir yıl önce gerçekleştirdiği halka arzın ardından yatırımlarını artırarak uluslararası rekabetçiliğini daha da güçlendiren şirket, teşvik belgesiyle birlikte yatırım sürecini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin cam alanındaki ilk tasarım merkezi unvanına sahip olan ve German Design Award 2025’te Endüstriyel Tasarım kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Çağdaş Cam, halka arzla birlikte güçlenen finansal yapısını kapasite artışı, verimlilik, lojistik ve tasarım odaklı yatırımlarla pekiştiriyor. Yatırım Teşvik Belgesi, şirketin yalnızca bugünkü performansını değil, halka açık bir şirket olarak geleceğe yönelik büyüme vizyonunu da destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çağdaş Cam’ın yaptığı KAP açıklamasında, kapasite artışına yönelik yatırım programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda yatırım teşvik belgesinin 14 Aralık 2025 tarihinde onaylandığı belirtildi. Açıklamada, teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yaklaşık 233 milyon TL olduğu, yatırım sürecinde yapılacak eklemelerle bu tutarın artış gösterebileceği ifade edildi. Söz konusu yatırımın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği, yatırımın devreye alınmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 22 milyon ABD doları ek ciro artışı sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

“Yatırımlarımız karşılık buldu”

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, yatırım teşvik belgesinin şirketin ölçeklenebilir ve güven odaklı büyüme stratejisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 50 yıllık cam sanayi tecrübemizi, güçlü finansal disiplinle destekliyoruz. Aldığımız Yatırım Teşvik Belgesi, bu güçlü zeminin üzerine inşa ettiğimiz kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarımızın kamu otoriteleri nezdinde de karşılık bulduğunu gösteriyor.”

“22 milyon dolar ek ciro öngörüyoruz”

“Teşvik belgesi kapsamında hayata geçireceğimiz yatırımlarla, tamamen yapay zekâ ile donatılmış ve el değmeden üretim yapabilecek yeni bir üretim bandını devreye almayı hedefliyoruz. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 22 milyon dolar ek ciro öngörüyoruz. Aynı zamanda yurt içi ve ihracat pazarlarında önemli bir maliyet rekabet gücü sağlayacak, Türkiye’de bugüne kadar üretilmemiş bir cam ürününü sanayiye kazandıracağız. Çağdaş Cam olarak, güçlü bilanço yapımız, yüksek kârlılık seviyemiz ve uzun vadeli bakış açımızla sektörümüzde kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”