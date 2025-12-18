Anlaşmayla birlikte Trump Media, hızla büyüyen yapay zekâ ve veri merkezi ekosisteminin artan enerji ihtiyacına yönelik stratejik bir adım atmış oldu.

Trump Media’dan yapılan açıklamada, özellikle yapay zekâ destekli veri merkezlerinin yükselen elektrik talebi nedeniyle, geleceğin enerji çözümleri arasında görülen nükleer füzyon teknolojilerine yatırım yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yeni Yapı: Enerji, Teknoloji ve Yaşam Bilimleri

Birleşmenin tamamlanmasının ardından Trump Media;

Truth Social (sosyal medya),

TAE Power Solutions (enerji çözümleri)

TAE Life Sciences (yaşam bilimleri)

gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran bir holding yapısına dönüşecek.

Hisseler Sert Yükseldi

Birleşme haberinin ardından Trump Media hisseleri (DJT), ABD borsaları açılmadan önceki işlemlerde yaklaşık %33 değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcıların anlaşmaya olan ilgisini ve füzyon enerjisine yönelik artan beklentileri ortaya koydu.

Google ve Chevron Destekli TAE Technologies

Google ve Chevron (CVX) gibi dev şirketlerin desteklediği TAE Technologies, nükleer füzyon ve füzyon tabanlı uygulamalar için yeni nesil nötr demet sistemlerini daha düşük maliyetle geliştirmeyi ve ticarileştirmeyi amaçlıyor.

Nükleer Füzyon Neden Önemli?

Nükleer füzyon, Güneş’teki enerji üretim sürecini Dünya’da kopyalamayı hedefleyen, henüz erken aşamada olsa da bol, güvenli ve düşük karbonlu enerji potansiyeliyle dikkat çeken bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla artan elektrik ihtiyacı, nükleer enerji ve füzyon teknolojilerine olan ilgiyi yeniden canlandırmış durumda.