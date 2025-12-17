Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında konuşan Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın gidişatı, Batı ile ilişkiler ve savunma sanayiine ilişkin önemli mesajlar verdi. Putin, Batı’nın müzakereye yanaşmaması halinde Rusya’nın “tarihi topraklarını” askeri yollarla geri alacağını vurguladı.

“300’den Fazla Yerleşim Yerinde Kontrol Sağladık”

Putin, 2025 yılı boyunca Ukrayna sahasında önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek, korunaklı şehirler dahil olmak üzere 300’ün üzerinde yerleşim yerinde kontrol sağlandığını söyledi. Askeri operasyonların hedeflerine ulaşacağını savunan Putin, önceliklerinin diplomasi olduğunu ifade etti.

“Müzakereler Olmazsa Askeri Yol Kaçınılmaz”

Rus lider, Ukrayna yönetimi ve Batılı destekçilerin müzakerelere kapalı tutum sergilediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Sorunları diplomasiyle çözmek istiyoruz. Ancak müzakere kapısı kapalı kalırsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemlerle kurtaracaktır.”

Putin ayrıca Rusya’nın güvenliği için tampon bölge oluşturulmasının gündemde kalacağını da belirtti.

Avrupalı Liderlere Sert Sözler

Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Avrupa ülkelerinin Washington ile birlikte hareket ettiğini iddia ederek, Avrupalı liderlere yönelik sert bir dil kullandı. Avrupa’nın Rusya’nın zayıflamasından çıkar sağlamaya çalıştığını öne süren Putin, Batı’nın bu süreçte yapıcı bir rol oynamadığını savundu.

“Yeni ABD Yönetimiyle Diyalogdan Memnunuz”

Rusya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından diplomatik temaslarda ilerleme sağlandığını söyledi. Putin, Avrupa ülkelerinin diyaloğa mesafeli olduğunu, buna karşın ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek mevcut temaslardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Batı’da Uygarlık Değil, Yozlaşma Var”

SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya’nın Batı ile bütünleşme beklentisinin boşa çıktığını savunan Putin, Batı’nın eşit ortaklık sunmadığını ifade etti. Putin, Batı dünyasını “yozlaşmış” olmakla eleştirdi.

“Avrupa’ya Saldırı İddiaları Hayal Ürünü”

Batılı siyasetçilerin Rusya’nın Avrupa’ya saldırabileceği yönündeki açıklamalarını reddeden Putin, bu iddiaları “asılsız ve saçma” olarak nitelendirdi.

Hipersonik Füze ve Yeni Silah Mesajı

Putin, Rus savunma sanayiinin hız kesmeden ilerlediğini belirterek, Oreşnik hipersonik füzelerini kullanan orta menzilli bir füze sisteminin yıl bitmeden konuşlandırılacağını açıkladı. Rus lider, yeni silah ve tahribat yöntemlerinin geliştirildiğini ve bu kapasiteye şu an başka hiçbir ülkenin sahip olmadığını iddia etti.