Fenerbahçe maçta zorlandı, geri döndü ama galibiyeti kaçırdı

Mücadelenin ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 66. dakikada Barnabas Varga’nın kafa golüyle 1-0 geriye düştü. Bu golden sadece üç dakika sonra Anderson Talisca sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi. Kalan bölümde üstünlüğü arayan sarı-lacivertliler, bir topunun direkten döndüğü maçta galibiyeti bulamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8’e yükseltirken, Ferencvaros 11 puana ulaştı.

Kadıköy’de ilk kez puan kaybı

Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkaran Fenerbahçe, iç sahadaki ilk iki karşılaşmasını kazanmıştı. Ferencvaros beraberliğiyle birlikte Tedesco’nun ekibi bu sezon Kadıköy’de ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Sarı-lacivertliler, grubun son maçında 11 Aralık’ta Brann deplasmanına konuk olacak.

En-Nesyri’ye tepki: Tribünlerden ıslık yükseldi

Maça ilk 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. 57. dakikada kale önünde müsait durumda topu dışarı gönderen Faslı golcü, yalnızca iki dakika sonra birebirde rakibini geçemeyince oyundan alındı. Kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Maçtan önemli dakikalar

51. dakika: Talisca’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

57. dakika: Asensio’nun köşe vuruşunda En-Nesyri müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

66. dakika (0-1): Kanichowsky’nin kornerinde Varga kafayla topu ağlara gönderdi.

69. dakika (1-1): Levent Mercan’ın ortasında Nene topu indirdi, Talisca gelişine vurarak eşitliği sağladı.

79. dakika: Nene’nin şutu direkten döndü.

82. dakika: Talisca’nın sert şutunu kaleci Dibusz kornere çeldi.

90+1. dakika: Jhon Duran’ın Raemaekers’e yaptığı müdahale sonrası hakem kırmızı kart gösterdi.

Maçın hakemleri

Ricardo De Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez de Mendiola

Fenerbahçe 11’i

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir (Mert Müldür 76), Archie Brown, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu (Levent Mercan 60), Oğuz Aydın, Marco Asensio (Dorgeles Nene 60), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri (Jhon Duran 60)

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ferencvaros 11’i

Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky (Ötvös 81), Naby Keita (Romao 81), Zachariassen (Toth 60), Cadu (O'Dowda 60), Barnabas Varga, Bamidele Yusuf (Lenny Joseph 75)

Teknik Direktör: Robbie Keane

Goller

Fenerbahçe: Anderson Talisca (69)

Ferencvaros: Barnabas Varga (66)

Kartlar