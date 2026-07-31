Trump, açıklamasını Truth Social hesabından yaparken, söz konusu anlaşmanın Gazze’de kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, “20 Maddelik Gazze Barış Planı” kapsamında değerlendirilen anlaşmanın, Gazze’nin gelecekte yeni bir Filistin yönetimi tarafından idare edilmesine yönelik kritik bir aşama olduğunu belirtti.

“İsrail güçleri geri çekilecek, uluslararası güç görev alacak”

Trump, anlaşmanın aşamalı şekilde uygulanacağını belirterek, silahsızlanma sürecinin tamamlanmasının ardından İsrail güçlerinin geri çekileceğini ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’nin güvenliğinin sağlanmasında rol üstleneceğini söyledi.

Trump ayrıca bu süreçte yeni kurulacak Filistin polis gücünün de güvenlik çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Türkiye’ye teşekkür mesajı

Açıklamasında sürece katkı sağlayan ülkelere de teşekkür eden Trump, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan Mısır, Katar ve Türkiye’nin önemli çabalar gösterdiğini dile getirdi.

Trump, “Arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye’ye önemli çabaları için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bir ilerleme kaydettik”

Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların büyük bir insani krize yol açtığını hatırlatan Trump, anlaşmanın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Trump, “Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hâlâ yapılacak çok iş var” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, anlaşmayla birlikte Gazze’nin yeniden yapılanma sürecine girmesinin ve bölgenin güvenlik tehdidi oluşturan unsurlardan arındırılmasının hedeflendiğini kaydetti.