Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Artıştan, kök aylığı bu tutarın altında kalan emekliler yararlanacak. Kök aylık ile yeni taban maaş arasındaki fark ise önceki uygulamalarda olduğu gibi Hazine tarafından karşılanacak.

Maaş Farkı Ödemeleri Bekleniyor

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar olan 20 bin lira üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine oluşan 3 bin 552 liralık farkın, SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimi doğrultusunda Ağustos ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

SGK'nın önümüzdeki günlerde ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.

Memur Emeklileri İçin Süreç Ayrı İşleyecek

Memur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri ise farklı bir takvim kapsamında gerçekleştirilecek. Temmuz ayında uygulanan yüzde 13,52 oranındaki maaş artışı nedeniyle oluşan 14 günlük fark ödemelerinin, SGK tarafından ayrıca açıklanacak takvim doğrultusunda hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor.

Kimler Yararlanacak?

En düşük emekli maaşındaki artıştan, kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emekliler faydalanacak. Kök maaşı bu tutarın üzerinde olan emeklilerin aylıkları ise kendi hesaplama sistemine göre ödenmeye devam edecek.

Milyonlarca emekli şimdi SGK'nın duyuracağı ödeme takvimini beklerken, maaş farklarının Ağustos ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.