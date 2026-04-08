ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan İran'la varılan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ateşkesin sağlanmasını "Dünya barışı için büyük bir gün" olarak nitelendiren Trump, İran dahil herkesin savaştan bıktığını ve barış istediğini ifade etti. Bundan sonra yaşanacak gelişmelere ilişkin ipuçları veren Trump, "ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğunun yönetilmesine yardımcı olacak. Pek çok olumlu adım atılacak. Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecini başlatabilir" dedi. Buna rağmen tetikte kalmayı sürdüreceklerini ve bölgede olacaklarını vurgulayan Trump, "Ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için İran’ı yakından takip edeceğiz. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun altın çağı olabilir" ifadelerini kullandı.