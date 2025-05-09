“Yeni bir ekonomik ortaklık çağı başlıyor”

Başkan Trump, anlaşmaya dair konuşmasında, “İngiltere ile ticarette yeni bir ekonomik ortaklık çağı başlıyor. Bu tarihi anlaşma, ABD’nin en değerli müttefiklerinden biriyle daha güçlü ve entegre bir ekonomik bağ kurmasını sağlıyor” dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Oval Ofis’te yapılan görüşmeye telefonla bağlanarak, bugünü “zafer günü” olarak nitelendirdi.

ABD üreticisine ve çiftçisine doğrudan erişim imkanı

Anlaşmanın detaylarına göre, ABD’li üreticiler, çiftçiler ve ihracatçılar İngiltere pazarına daha kolay ve hızlı erişim sağlayacak. Özellikle etanol, sığır eti, kimyasallar ve endüstriyel makineler gibi ürünlerin ihracatı kolaylaştırılacak, gümrük prosedürleri sadeleştirilecek ve bürokratik engeller minimuma indirilecek.

Çelik ve alüminyumda stratejik yakınlaşma

Trump, özellikle çelik ve alüminyum gibi stratejik sektörlerde sağlanan mutabakatların önemine dikkat çekerek, “Bu bir kazan-kazan modelidir. ABD çeliği güçleniyor, İngiliz sanayisi yeniden canlanıyor” ifadelerini kullandı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de İngiltere'nin ABD’ye yıllık 100 bin araç ihraç edebileceğini ve bu araçlara yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Ukrayna ile değerli maden anlaşması

Trump, aynı gün içinde Ukrayna ile de yüksek teknoloji ve enerji sektörleri için kritik önem taşıyan nadir elementlerin tedarikine ilişkin bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. “Bu elementler bizim enerji ve savunma güvenliğimizin temeli. Artık bu kaynaklara erişimimiz garanti altında” diyen Trump, anlaşmanın ABD’nin stratejik arz zincirlerini güçlendireceğini belirtti.

“Çin bir anlaşma yapmak istiyor”

Trump, küresel ticarette ABD’nin liderliğini yeniden kurma hedefinde olduklarını belirterek, “Bu sadece başlangıç. Diğer ülkelerle de yakın zamanda yeni anlaşmalar yolda. Çin bu konuda çok istekli. Maliye Bakanı Bessent, bu hafta sonu İsviçre’de Çin ile müzakere masasında olacak” dedi.

İngiltere’den stratejik açıklama: “Ulusal güvenlik, ekonomik güvenlikle başlar”

İngiltere Başbakanı Starmer ise yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın yalnızca ekonomik değil, stratejik bir ortaklık olduğunu vurguladı. “Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliğin temelidir. ABD ile bu adım, İngiltere’nin küresel rolünü pekiştiriyor” diye konuştu.

Yatırımların yönü teknoloji ve savunmaya kayıyor

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson ise anlaşmanın yapay zeka, ilaç, savunma teknolojileri ve havacılık gibi geleceğin sektörlerinde daha derin iş birliklerinin temelini oluşturacağını belirtti. “Başkan Trump, İngiltere ile ilk ticaret anlaşmasını yapacağını söylemişti. Bugün bu sözü yerine getirdi” diyerek anlaşmanın sembolik önemini vurguladı.