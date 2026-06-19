İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bürgenstock'ta bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların yapılmayacağı belirtilerek daha önce duyurulan programın iptal edildiği bildirildi.

Kararın ardından gözler Washington ve Tahran'a çevrilirken, Beyaz Saray cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD yönetimi, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre ziyaretinin şimdilik ertelendiğini duyurdu.

Taraflar arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomasi trafiği sonucunda 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakat üzerinde uzlaşılmıştı. "İslamabad Mutabakatı" adı verilen belge, 18 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat kapsamında Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi başlıklar yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin iptal edilmesine rağmen taraflar arasındaki temasların tamamen kesilmediğini, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi kritik başlıklarda başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Ancak İsviçre'deki toplantının neden iptal edildiğine ilişkin henüz resmi ve ayrıntılı bir gerekçe paylaşılmış değil. Bu durum, barış sürecinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.