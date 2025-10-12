Sağlık Bakanı Kemal Memuşoğlu, grip aşılarının temininde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, “65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza, 5 yaş altındaki çocuklarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve risk grubundaki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak grip aşısı yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ancak vatandaşlardan gelen şikâyetler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Pek çok kişi eczanelerde grip aşısı bulmakta zorlandıklarını, ücretsiz aşıya erişemediklerini dile getiriyor. Özellikle risk grubunda olduklarını belirten hastalar, aile hekimliklerinden ve eczanelerden “stoklarda yok” yanıtını aldıklarını ifade ediyor.

Vatandaşlar, özellikle 65 yaş üstü için grip aşısı bulamadıklarını dile getiriyor. Binlerce kişinin yaklaşık 10 gündür eczane eczane dolaşmasına rağmen aşıya ulaşamadığı belirtiliyor.

Eczacılar ise piyasadaki sıkıntının nedenini, ilaç depolarının olası bir zam beklentisiyle stok yapmasına bağlıyor. Bu durum, risk grubundaki vatandaşların mağduriyetini artırırken grip sezonu öncesinde endişeleri de büyütüyor.