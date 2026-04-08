ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan İran ile anlaşmaya varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın iş birliği içinde çalışacaktır. Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve ABD, İran ile birlikte çalışarak derinlere gömülü tüm nükleer ‘tozu’ (B-2 bombardıman uçakları) ortaya çıkarıp, ortadan kaldıracaktır. Bu alan şu anda ve zaten son derece hassas uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri) altındadır. Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır" dedi.

İran’a uygulanan yaptırımlara değinen ABD Başkanı, "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konularını görüşüyor olacağız ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.