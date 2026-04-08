Ciroda sıçrama, filoda dev güç

120’ye yakın ofis, 840 çalışan ve 13 bin araçlık dev filo… Yes Oto, 2024’te 10 milyar TL olan cirosunu 2025’te 17 milyar TL sınırına taşıyarak büyüme hızını bir kez daha kanıtladı. Üstelik şirket, son 3 yıldır Enterprise global sisteminde müşteri memnuniyetinde dünya birinciliğini kimseye kaptırmıyor.

Yeni hedef: İkinci el pazarında oyun kurucu olmak

Şirketin CEO’su Özarslan Tangün, büyümenin yeni fazını da açıkladı. Anadolu Grubu’ndan satın alınan İkinciyeni.comile birlikte Yes Oto, Türkiye’nin dev ikinci el araç pazarına güçlü bir giriş yaptı.

2025 itibarıyla 9,4 milyon adetlik ve yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan pazarda şirket; kendi filosundaki araçları şeffaf fiyatlamayla satmayı, ardından finansman çözümleriyle sistemi daha da büyütmeyi planlıyor.

“Sadece kiralama değil, mobilitenin tamamı”

Tangün, hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor:

“Bir mobilite çözümü şirketi olarak aracın tüm yaşam döngüsünü yönetmek istiyoruz.”

Kısacası Yes Oto, sadece araç kiralayan bir şirket olmaktan çıkıp; alım-satım, finansman ve dijital platformlarla entegre bir mobilite devine dönüşme yolunda hız kesmeden ilerliyor.