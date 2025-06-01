Osimhen Rekorlarla Tarihe Geçti

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 resmi maça çıkan 26 yaşındaki golcü, yalnızca ligde değil Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında da etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda ise 5 gol atan Osimhen, toplamda 37 gole ulaşarak kariyerinin en parlak sezonunu yaşadı. Bu performansıyla Türk futbol tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını da elde etti.

Süper Lig'de Yabancı Gol Krallarının Arasına Adını Yazdırdı

Osimhen, Süper Lig tarihinde gol krallığına ulaşan 16. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Daha önce 17 sezonda yabancı oyuncular gol kralı olmuştu. Bu başarı, Galatasaray tarihinde de önemli bir yer edindi. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen ile birlikte 19. kez Süper Lig’e gol kralı çıkararak bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

Zirve Takipçileri: Piatek ve En Nesyri

Osimhen’in ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada Başakşehir’in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek 21 golle, üçüncü sırada ise Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri 20 golle yer aldı.

Galatasaray'dan Üst Üste Gol Krallıkları

Galatasaray, son iki sezonda da gol krallarını çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Arjantinli yıldız Mauro Icardi, attığı 25 golle sezonu zirvede tamamlamıştı. Bu sezon ise bayrağı Osimhen devraldı.

Gol Krallığında Tarihin Lideri: Metin Oktay

Süper Lig tarihinde en fazla gol krallığı yaşayan isim ise efsane futbolcu Metin Oktay oldu. Galatasaray’ın unutulmaz ismi, tam 6 kez gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza attı. 1959’dan 1969’a uzanan bu başarı serisi, Türk futbol tarihinin en parlak bireysel performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.