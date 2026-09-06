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Goller: Güven Yalçın (dk. 20), Adrian Benedyczak (dk.52) (Kasımpaşa) Grift Orban (dk. 59 ve 83) (Amed Sportif Faaliyetler)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Kevin Mouanga, Sinan Alkaş, Elson Mendes Da Silva, Sercan Deniz

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Atakan Müjde dk. 82), Marcus Rafferty (Elson Mendes Da Silva dk. 67), Andri Baldursson (Emirhan Boz dk. 72), Adrian Benedyczak (Jesuran Rak-Sakyi dk. 82), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

59. dakikada ileri atılan uzun top sonrası sağ tarafta topla buluşan Orban'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, önde olan kaleci Gianniotis'in üstünden ağlara gitti. 2-1

52. dakikada Ali Yavuz'un sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra ortaya çevirdiği meşin yuvarlak Rafferty geçti fakat daha gerideki Benedyczak'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

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