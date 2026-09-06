Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Horaiu Moldovan topun geçmesine izin vermedi.
59. dakikada Andrei Borza'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Horaiu Moldovan, topu kornere çeldi.
87. dakikada ara pasla topla buluşan Yusuf Barası'nın kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, Felipe meşin yuvarlağı çeldi.
89. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ermin Mahmic'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk başta verilen ofsayt kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve gol geçerli oldu. 3-0
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic (Youssoufa Moukoko dk. 82), Andrei Borza, Ylber Ramadani, Diomande (Ermin Mahmic dk. 65), Fredy (Berat Özdemir dk. 71), Cengiz Ünder (Gökhan Gürpüz dk. 72), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez (Arda Şengül dk. 81)
Yedekler: Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Eyüpspor: Horaiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq (Anıl Yaşar dk. 46), Zak Jules, Simone Giordano (Arda Yavuz dk. 76), Chandrel Massanga, Bilal Boutobba (Yusuf Barası dk. 46), David Costa (Hamza Akman dk. 63), Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi (Lenny Pintor dk. 63)
Yedekler: Emre Bilgin, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia
Teknik Direktör: Erman Kılıç
Goller: Alexandros Kyziridis (dk. 6), Andrei Borza (dk. 27), Ermin Mahmic (dk. 89) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Çorum FK), David Costa, Anıl Yaşar (Eyüpspor)