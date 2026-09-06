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89. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ermin Mahmic'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk başta verilen ofsayt kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve gol geçerli oldu. 3-0

87. dakikada ara pasla topla buluşan Yusuf Barası'nın kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, Felipe meşin yuvarlağı çeldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

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