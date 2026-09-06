TFF 3. Lig 1. Grup 1. haftasında Amasyaspor, sahasında Gölcükspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Gökhan Yüksel, Mustafa Akgül
Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Hasan Çelik (Muhammet Karahan dk. 85), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Mikail Olgun dk. 80) Sefa Turan (Muhammed Öztürk dk. 61), Muhammet Doğukan Kalkışım (Yunus Emre Kobya dk. 80), Fatih Ergen, Muhammet Taha Ağdağ (Atalay Gürel dk. 46), Murat Şevik, Mücahit Çakır, Ali Erkin
Gölcükspor: Mert Can Tunca, Furkan Taştemir, Efkan Kargoğlu (Hamza Selen dk. 71), Olcay Meydan, Burak Başkaya, Erdin Üzer (İbrahim Demirer dk. 57), Umut Karataş, Emir Can Yusuf, Kuban Altunbudak, Sercan Tüktaş (Umut Doğdu dk. 46), Azat Çakar (Arif Ensar Aksoy dk. 46)
Gol: Savaş Çakır (dk. 4) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Sefa Turan, Ali Erkin (Amasyaspor FK), Olcay Meydan, Kuban Altunbudak, İbrahim Demirer (Gölcükspor)