Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Tongya'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda top direkten döndü.

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23. dakikada Dimitrious Goutas'ın ceza sahası içinden geriye gönderdiği pasla buluşan Ousmane Diabate'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Thalisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate, Adama Traore, Franco Tongya, Tiago Gouveia, Pedro Mendes

Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Victor Orakpo, Sekou Koita, Prince Martor, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Rafael Luiz, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kevin Mouanga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Emirhan Boz, Jesuran Rak-Sakyi, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Adem Arous, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Marcus Rafferty, Ahmet Taha Dağbaşı, Güven Yalçın, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Ousmane Diabate (dk. 23) (Gençlerbirliği)