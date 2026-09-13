Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Tongya'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda top direkten döndü.
23. dakikada Dimitrious Goutas'ın ceza sahası içinden geriye gönderdiği pasla buluşan Ousmane Diabate'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Thalisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate, Adama Traore, Franco Tongya, Tiago Gouveia, Pedro Mendes
Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Victor Orakpo, Sekou Koita, Prince Martor, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Rafael Luiz, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kevin Mouanga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Emirhan Boz, Jesuran Rak-Sakyi, Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Adem Arous, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Marcus Rafferty, Ahmet Taha Dağbaşı, Güven Yalçın, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ousmane Diabate (dk. 23) (Gençlerbirliği)