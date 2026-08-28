Bursa'da düzenlenen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda tatamiye çıkan Kuşadalı genç sporcular, takım müsabakalarında 1 birincilik ve 2 üçüncülük elde ederken, bireysel kategorilerde 11 sporcu ilk üçte yer aldı. Madalyalı karateciler, başarılarını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştı.

Kuşadası, sporun farklı branşlarında elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam ediyor. Son olarak karate alanında önemli bir başarıya imza atan Kuşadalı genç sporcular, Bursa'da düzenlenen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'ndan madalyalarla dönerek kente büyük bir gurur yaşattı. Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerin sevincini Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştı. Bursa'da 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası, farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada Kuşadası'nı temsil eden genç karateciler, ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadele ruhuyla dikkat çekerek önemli dereceler elde etti. Hem takım hem de bireysel kategorilerde tatamiye çıkan Kuşadalı sporcular, takım müsabakalarında 1 birincilik ve 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bireysel müsabakalarda ise 11 sporcunun kendi kategorilerinde ilk üç içerisinde yer alması, Kuşadası'nın karate branşındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Turnuva boyunca rakipleri karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan çocuklar, kazandıkları madalyalarla yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin ve antrenörlerinin yanı sıra tüm Kuşadası'nın da gurur kaynağı oldu. Genç sporcuların elde ettiği sonuçlar, kentte çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin ve farklı branşlarda desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bursa'dan başarılarla dönen genç karateciler, kazandıkları madalyaları ve turnuvada yaşadıkları heyecanı Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaşmak üzere makamında ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada sporcular, turnuva sürecini ve elde ettikleri dereceleri Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a anlattı. Keyifli ve spor dolu sohbet sırasında çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, elde ettikleri başarıların gururunu da hep birlikte yaşadılar. Genç karateciler, önümüzdeki turnuvalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da genç sporcuların ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen derecelerin büyük bir emek ve özverinin sonucu olduğunu ifade etti. Çocukların spora olan ilgisinin ve başarıya ulaşma azminin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Tahsin Demirtaş, tüm sporcuları tek tek tebrik etti. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, turnuvada gösterdikleri başarılı performans nedeniyle genç karatecilere özel olarak hazırlattığı hediyeleri takdim etti. Hediyelerini Başkan Vekili Demirtaş'ın elinden alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.