Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası ile Cebeci Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde, '2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programlara katılmak üzere Sultangazi'ye geldi. Bakan Bak, ilk olarak 25 ülkeden 948 sporcunun katıldığı 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nı ziyaret etti. Burada genç sporcularla bir araya gelen Bak, satranç masasına oturarak bir süre öğrencilerle satranç oynadı. Ardından programda açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, İstanbul için Formula 1 müjdesini verdi.

Bakan Bak yaptığı konuşmada, 'Her şeyden önce Türk sporunda büyük devrimler yapan, spor tesisi yatırımlarını yapan, büyük organizasyonların ülkemize gelmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü o buralardan geldi, bu sokakları çok iyi biliyor. İnsanımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok önemli. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak çok önemli. Spor bunun ilacı. Spor kitleleri hareketlendirir, birleştirir, bir araya getirir. Dolayısıyla herkesin çocuklarını spor salonlarına getirmesini istiyoruz. Bu sebeple de Sultangazi 2026 Avrupa Spor Şehri unvanını aldı. Güzel organizasyonlar yapıyorlar, güzel yatırımlar yapıyorlar. Burada güzel bir ortam var. 25 ülkeden gelen sporcular var. 900'ü aşkın sporcu var. Tabii turnuva çok önemli. Türkiye Satranç Federasyonu'nun çalışmalarına da teşekkür ediyoruz. Biz bakanlık olarak satranca da destek veriyoruz. Özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin çok büyük ilgisi var. Ben de ortaokuldayken satranç kulübündeydim. Yani ufak yaştan beri satrançla ilgimiz var. Çok keyif alırım, dinlendiricidir. Satrancı herkese tavsiye ederiz. Satranç gerçekten düşünme kapasitesini, strateji geliştirmeyi, plan yapmayı, 7-8 adım sonrasını hesaplamayı, iyi bir yönetici olmayı, hamlelerin ne olduğunu, neyi verip neyi alacağınızı, piyona karşılık neyi vereceğinizi veya şah mat yaparken neyi hesaplayacağınızı ve stratejinizi belirlemeyi öğretiyor. O yüzden çocuklarımızı çok tebrik ediyoruz. Aileler de heyecanlı, tribünler dolu. Ülkemiz açısından çok önemli bir husus var. Dün Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberdik. Onu da buradan söyleyeyim, 'Formula 1' önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl boyunca İstanbul Park'ta olacak. 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak. Bu noktada da organizasyonun ülkemize kazandırılması açısından Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Formula 1 bir dünya markası' dedi.

'Biz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz'

Sultangazi ilçesinin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Biz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Open Satranç Turnuvası'nın dokuzuncusu düzenleniyor. Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapabilmek için bu ve benzeri spor merkezlerine ihtiyacımız var. Bunlar olduğu zaman şehir çok daha hızlı gelişiyor. Şehirde yaşayanlar; gençler, 7'den 70'e herkes bu imkanları görüyor ve elbette görerek başarılara onlar da katılmaya gayret ediyorlar. Başarı, başarıyı getiriyor. Ben bu vesileyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, çok büyük gayretlerle Türkiye'de her alanda; ulaşımdan savunma sanayisine, tarımdan farklı farklı kültür alanlarına kadar ülkeyi çok güçlü bir seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emekleri ve gayretleri için gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun adı yeni spor merkezinde yaşayacak

Satranç turnuvasının ardından Bakan Bak ve beraberindeki protokol, Cebeci Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle inşa edilecek Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Sultangazili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, Türk sporunun efsane isimlerinden ve 'Cep Herkülü' lakaplı olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun adının yeni spor merkezinde yaşatılacağı vurgulandı.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Bak, Sultangazi'ye önemli bir spor tesisi kazandırılacağını belirterek, 'Burada sporcularımız için, çocuklarımız için güzel bir eser ortaya çıkıyor. Bu hususta değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi Sultangazi'nin spordaki gelişimine çok büyük yatırımlar yapıyor. Yaz spor okullarıyla, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'yle, mahallelere yaptığı futbol sahalarıyla pek çok yatırımla gençlere dokunuyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü göstermeye çalışıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Türk sporunun efsanelerinden 'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun ismini vermesi de çok çok anlamlı. Gerçekten dünyaya Türk'ün gücünü gösteren çok önemli bir sporcu; olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Yine geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber biz Bulgaristan'a, Mestanlı'ya gittik. Orada Sayın Naim Süleymanoğlu'nun evini onardık ve müze haline getirdik. Oranın açılışını yaptık. Orada yetiştiği yeri, arkadaşlarını, dostlarını gördük. Annesini gördük, ziyaret ettik. Böylesine önemli bir sporcu, gerçekten o zaman Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmü anlatan önemli bir şahsiyet. Özgürlük ateşiyle sporun o gücünü kullanarak tüm dünyaya orada yapılanları gösterdi, anlattı. Ve kürsülerde halter kaldırarak, madalyalar alarak tüm dünyaya şunu ispatladı; Türk'ün gücünü gösterdi, oradaki zalimi, zulmü işaret etti ve tüm dünyaya anlattı. Büyük bir şampiyon. Rabbim mekanını cennet eylesin. Yine benim de bir anım var. Kendisi hastalandığı zaman hastanede ziyaret etmiştim. Sonra vefat ettiğinde de cenazesini biz defnettik. Beraber gittik, dualarını edip onu ebediyete uğurladık. Ama Türk sporunda, dünya sporunda, dünya halterinde büyük bir efsane olarak kaldı. Çok çok önemli. Büyük dersler verdi. Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlattı' diye konuştu.

'Çok büyük bir tesis inşa ediyoruz'

Temel atma töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun büyük bir tesis inşa ettiklerini vurgulayarak, 'Naim Süleymanoğlu'nu biraz önce kendisinden sonra çekilmiş bir filminde izledik. Ama Özal zamanlarını, yani Bulgaristan'dan Türkiye'ye nasıl geçtiğini hepimiz hatıralarımızda gözlerimizin önünden geçirmiş olsak, o günleri bir düşünmüş olsak herhalde çok büyük bir mesele olduğunu hepimiz biliriz. Yani Bulgaristan'ın bir şampiyonunun, bir Türk şampiyonunun şampiyonluğu önemliydi ama o baskının, zulmün bütün dünya tarafından duyulması Naim'le oldu. Dolayısıyla bu yönünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Ondan sonra da Bulgaristan'da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle biraz daha vatandaşlarımız rahat etmeye başladılar. Şu anda bu tesis yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğünde, Cebeci ve Sultangazi'nin tamamına hizmet edecek Sultangazi'nin en büyük spor yatırımından bahsediyoruz. İçerisinde bin 500 koltuklu, tribünlü bir kapalı spor salonu var. Böyle bir salon Sultangazi'de yok, ilk defa inşa ediyoruz. Yine yarı olimpik bir yüzme havuzu, içerisinde 8 tane spor salonu, bir de artı olarak yine basketbol, voleybol oynanacak antrenman salonlarıyla beraber; kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, yaşam merkezleriyle ve 250 araçlık otoparkıyla bir spor salonu. Yani toplamda 750 araçlık otoparkı kazandırmış olıyoruz. Çok büyük bir tesis inşa ediyoruz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine bize her daim vermiş olduğu destekten dolayı gönülden şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.