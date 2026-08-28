Turgutlu Belediyesi bünyesinde düzenlenen Yaz Spor ve Kültür Sanat Kursları tamamlandı. 3 farklı merkezde 16 branşta eğitim alan yaklaşık 2 bin çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Turgutlu Belediyespor bünyesinde çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilen Yaz Spor ve Kültür Sanat Kursları sona erdi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde düzenlenen kurslarda yaklaşık 2 bin çocuk, 16 farklı branşta eğitim aldı.

Kursların tamamlanmasının ardından Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş Ser ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık katıldı.

Törende kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları Başkan Çetin Akın ve beraberindeki heyet tarafından takdim edildi. Sertifikalarını alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, aileleri de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Programda kursların gerçekleştirilmesinde görev alan eğitmen, antrenör ve belediye personeline de teşekkür edildi.

'Turgutlu'nun geleceğine yatırım yapıyoruz'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla önemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Yazı dolu dolu geçirdik. Belediyespor bünyemizde düzenlediğimiz Yaz Spor ve Kültür Sanat Kurslarımızı tamamlayan çocuklarımız için sertifika törenimizi gerçekleştirdik. Bu yaz; 3 farklı merkezimizde, 16 farklı branşta yaklaşık 2 bin çocuğumuzu sporun, kültürün ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturduk' dedi.

Kurslarda emeği geçenlere teşekkür eden Akın, 'Başta kıymetli eğitmenlerimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, kurslarımızın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; sertifikalarını alan tüm çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Çocuklarımız için çalışmaya, Turgutlu'nun geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.