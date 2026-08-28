Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, büyüt zaferin 104'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in bizlere çok açık bir sorumluluk bıraktığını açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras, 'Bugün, bir milletin yalnızca topraklarını değil; onurunu, iradesini ve geleceğini de savunarak kazandığı büyük zaferin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos; umutsuzluğa karşı cesaretin, esarete karşı bağımsızlığın, dayatmalara karşı millet iradesinin zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, bizlere çok açık bir sorumluluk bırakmıştır: Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkın iradesine her şartta sahip çıkmak. Bizler de bu emaneti; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve adaletle geleceğe taşıyacağız. Bu ülkenin hiçbir evladının kendisini yalnız ve umutsuz hissetmediği; kadınların, gençlerin ve çocukların geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bağımsızlık yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, her kuşağın koruması gereken büyük bir sorumluluktur. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' dedi.