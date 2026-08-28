Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya karar setiyle 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyetle tamamlayıp bir üst tura çıkan milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.

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