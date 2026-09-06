Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.
Stat: Batman Yeni Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho, Cordova (Gökhan Altıparmak dk. 75), Pedrinho (Emirhan Aydoğan dk. 69), Doria, Ömürcan Artan (Oğuz Gürbulak dk. 82), Cissokho, Polat Yaldır (Gökhan Karadeniz dk. 82), Benny (Biron dk. 75)
Fatih Karagümrük: Silvestri, Atınç Nukan (Verde dk. 70), Biraschi, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 78), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 46), Siopis (Barış Kalaycı dk. 78), Ramazan Civelek (Muhammed Sarıkaya dk. 70), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic
Goller: Ramazan Civelek (dk. 16 k.k.), Polat Yaldır (dk. 46 ve 64), Pedrinho (dk. 49) (Batman Petrolspor), Cenk Tosun (dk. 48), Pesic (dk. 54), Traore (dk. 56) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Metehan Mert, Emirhan Aydoğan (Batman Petrolspor), Traore, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)