Tırsan teslimatlarına hız kesmeden devam diyor. Trans-Avusturya'nın yeni yatırımı için Adapazarı Mega Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat töreni düzelendi. Törene, Trans-Avusturya Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağlam ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Trans-Avusturya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa’ya parsiyel ve komple taşımacılık hizmetleri veriyor. Karayolu, demiryolu, denizyolu, intermodal ve havayolu ile taşıma seçenekleriyle müşterilerine esnek ve kapsayıcı nakliye hizmetleri sunan Trans-Avusturya İstanbul Hadımköy’deki antreposunda depolama faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

“REKABETÇİLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR”

Trans-Avusturya Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağlam, teslimat töreninde yaptığı konuşmada müşteri beklentileri doğrultusunda faaliyet alanlarının zaman içerisinde genişlediğini belirtti. Sağlam, “2008 yılında şirketimizi kurduğumuzda yalnızca Avusturya güzergahında hizmet sunuyorduk. Zaman içerisinde memnun müşterilerimizin de beklentileri doğrultusunda faaliyet alanlarımız genişledi. Bugün müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerini tek bir çatı altında toplamış durumdayız. Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere tüm Avrupa’ya farklı taşıma türleri ile komple ve parsiyel taşımacılık yapıyoruz.” dedi.

Sağlam, teslim alınan treylerle ile ilgili de şu bilgileri aktardı, “Bugün teslim aldığımız 20 adet treyler, Tırsan’ın tren yükleme operasyonları için özel olarak geliştirdiği araçlardan. Bu araçların gücünü ve performansını tecrübe ettik. Hem maliyet hem de hizmet anlamında rekabetçiliğimizi güçlendirdik. Tırsan ile olan iş birliğimizden, yalnızca satış değil, satış sonrasındaki süreçlerden ve hizmet anlayışından oldukça memnunuz. İş birliğimizin devam edeceğinden şüphemiz yok, hayırlı olsun.”

Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek, gerçekleştirilen törende Trans-Avusturya ile olan iş birliklerinden memnuniyetinin altını çizdi. Ayçiçek, “Serdar Bey’e ve Trans-Avusturya ekibine Tırsan’a duydukları güven için teşekkür ediyorum. İhtiyaçlarını doğru analiz eden, işinin uzmanı nakliyecilerimize katkı sağlamak bizim için mutluluk verici. Zorlu tren yüklemelerine tam uygun en sağlam şasimiz ve vinç bağlantı noktaları özellikle güçlendirilmiş tren yüklemeli tenteli perdeli araçlarımızı 2 yıldır kullanıyorlar, ve performansından %100 memnunlar.

Teslim ettiğimiz araçlarımızda bulunan yük bağlama sistemimiz, Tırsan patentli K-Fix ile yük güvenliğini üst seviyeye çıkardılar. Spanzetlerin takılması ve çıkarılması için perdenin ve kapağın açılmasına gerek duyulmayan bu sistem ile operasyonları hızlandı ve kolaylaştı. Başta parsiyel yükler olmak üzere tüm yükleme boşaltma operasyonlarında büyük verim elde ettiler. Mühendislik gücümüz ile Trans-Avusturya ekibinin sahadaki gücünü artırmaktan mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Mamam Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

T.SCS X+ aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko-fosfat tri elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.