KEYVAN’ın Türkiye’de ürettiği onaylı havacılık verisini yerli yazılım altyapısıyla buluşturan uygulama, pilotlara özel profesyonel bir dijital uçuş destek deneyimi sunuyor. Veriden yazılıma, tasarımdan güncelleme süreçlerine kadar tüm bileşenleri KEYVAN mühendisleri tarafından geliştirilen DPilot, havacılık sektöründe nadir görülen bütünleşik bir teknoloji yaklaşımını temsil ediyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde sivil ve askerî havacılık otoriteleri, hava yolu şirketleri, simulatör firmaları ve savunma sanayii kuruluşları tarafından kullanılan KEYVAN Havacılık verileri, şimdi DPilot aracılığıyla pilotların günlük operasyonlarında doğrudan kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, güvenilir ve güncel havacılık bilgilerine tek bir platform üzerinden hızlı ve kolay şekilde erişebiliyor.

KEYVAN Havacılık tarafından üretilen sertifikalı havacılık ve navigasyon verileriyle desteklenen DPilot; gelişmiş harita görüntüleme, FIR görünürlüğü, VFR uçuş farkındalığı, hava sahası yapıları, havaalanı bilgileri ve rota değerlendirme gibi birçok özelliği kullanıcı dostu bir arayüzle bir araya getiriyor.

Uygulama, uçuş öncesi planlama ve operasyonel karar süreçlerinde pilotlara hızlı, anlaşılır ve güvenilir bilgi desteği sağlıyor. DPilot yalnızca bir uygulama değil; Türkiye’de geliştirilen havacılık verisinin yine Türkiye’de geliştirilen bir dijital platform üzerinden kullanıcıya ulaştırıldığı özgün bir teknoloji ekosisteminin parçası.

DPilot’u benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, uygulamanın temelini oluşturan sertifikalı havacılık ve navigasyon verilerinin doğrudan KEYVAN Havacılık tarafından üretilmesidir. Kritik havacılık verilerinin üretimi, doğrulanması, yönetimi ve son kullanıcıya sunulması süreçlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi, DPilot’u küresel ölçekte güçlü bir dijital uçuş destek çözümü olarak öne çıkarıyor.

Sivil ve askerî havacılık operasyonlarının yanı sıra uçuş okulları için de önemli bir dijital destek aracı olarak konumlanan DPilot, öğrenci pilotlara FIR yapıları, VFR uçuş planlaması, hava sahası farkındalığı, rota analizi ve harita okuma konularında daha görsel ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor.

KEYVAN Havacılık, DPilot ile yalnızca pilotların güvenilir havacılık bilgisine erişimini kolaylaştırmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin havacılık teknolojilerindeki üretim kabiliyetini veriden son kullanıcı uygulamasına kadar uzanan bütünleşik bir yaklaşımla ortaya koyuyor. DPilot, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen ve temelini yerli veri üretiminin oluşturduğu yapısıyla, Türkiye'nin havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.