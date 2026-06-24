Bölgesel dağıtım taşımacılığı odağında yapılan değerlendirmede test edilen Actros 4x2 kamyon modeli, Mercedes-Benz Trucks’ın güvenliği farklı operasyonel ihtiyaçların merkezine alan yaklaşımını ortaya koyarken; aynı güvenlik anlayışı Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de sunduğu Mercedes-Benz Actros ürün gamında da karşılık buluyor. Şehir içi taşımacılıktan kamu hizmetlerine ve farklı lojistik operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanında görev alan Mercedes-Benz Actros modelleri, gelişmiş güvenlik donanımlarıyla markanın bu alandaki yüksek standartlarını yansıtıyor.



Mercedes-Benz Trucks, bağımsız Avrupa araç güvenliği değerlendirme kuruluşu Euro NCAP’in ağır hizmet tipi kamyonlara yönelik gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmelerinde en yüksek derece olan beş yıldızı almaya hak kazandı. Sürücü destek sistemleri, çarpışma önleme teknolojileri ve diğer yol kullanıcılarının korunmasına yönelik kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme, Mercedes-Benz Trucks’ın güvenlik alanındaki güçlü performansını bağımsız bir kuruluş nezdinde bir kez daha ortaya koydu. Mercedes-Benz Türk ise zorunlu güvenlik regülasyonlarının ötesine geçen gelişmiş sürüş destek sistemleriyle bu güvenlik yaklaşımını Türkiye yollarına taşıyor.

Şehir içi güvenlik performansıyla CitySafe Ödülü

Mercedes-Benz Actros 4x2 kamyon, Euro NCAP değerlendirmesinde özellikle şehir içi trafik senaryolarında yüksek skorlar elde ederek CitySafe Ödülü’ne layık görüldü. Bu başarı, Türkiye’de özellikle şehir içi taşımacılık ve kamu hizmetlerinde görev alan Mercedes-Benz Actros modellerinin kullanım alanlarıyla da güçlü bir bağ kuruyor.

Mercedes-Benz Türk’ün katı atık segmentinde sunduğu Mercedes-Benz Actros 1835 L 4x2 modeli; çöp toplama, yol süpürme ve belediye hizmetleri gibi kamu odaklı uygulamalarda öne çıkıyor. Yayalar ve bisikletlilerin yoğun olduğu şehir içi trafik koşullarında görev yapan bu araçlar, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliği tüm yol kullanıcıları açısından önceliklendiriyor.

Güvenlikte regülasyonun ötesine geçen yaklaşım

Euro NCAP değerlendirmesi, modern kamyonların sürücü destek sistemleri sayesinde kazaları önleme veya olası kaza sonuçlarını azaltma performansını ölçüyor. Mercedes-Benz Türk ise Türkiye’de sunduğu araçlarda yalnızca zorunlu güvenlik regülasyonlarını karşılamakla kalmıyor; ek güvenlik teknolojileriyle standartları daha da ileri taşıyor. Mercedes-Benz Türk’ün sunduğu araçlarda zorunlu GSR güvenlik donanımlarına ek olarak regülasyon gerekliliklerinin ötesinde Aktif Kör Nokta Asistanı 2 ve Aktif Fren Asistanı 6 Plus gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de yer alıyor. Bu sistemler; özellikle yoğun şehir içi trafik, kavşak manevraları, düşük hızda dönüşler ve ani frenleme gerektiren senaryolarda sürücüyü destekleyerek hem araç içindeki kişilerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğine katkı sağlıyor.

Gerçek trafik senaryolarında bağımsız değerlendirme

Euro NCAP testleri; şehir içi dağıtım, bölgesel taşımacılık ve uzun yol operasyonlarında karşılaşılabilecek gerçek trafik senaryolarını temel alıyor. Değerlendirmelerde önden ve arkadan çarpışma riskleri, istemsiz şerit değişimleri, dönüş manevraları, yayalar ve bisikletlilerle etkileşim gibi çok sayıda kritik senaryo kontrollü koşullarda test ediliyor. Mercedes-Benz Trucks’ın bu değerlendirmede elde ettiği başarı, markanın yalnızca sürücü güvenliğine değil, trafikteki tüm yol kullanıcılarının korunmasına yönelik bütüncül yaklaşımını da ortaya koyuyor.