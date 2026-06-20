İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh başkanlığındaki heyet, Hopa Limanı’nda çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu.

Ziyarete İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebbati, Büyükelçilik Ekonomi Uzmanı Asghar Omidi, Başkonsolosluk Ekonomi ve Kültür Uzmanı Rahim Rasoulinia ile beraberindeki heyet katıldı.

Hopa Limanı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, Hopa Liman Başkanı Faruk Yolcu, HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Özer katıldılar.

Toplantıda, Türkiye ile İran arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel lojistik ağlarının güçlendirilmesi ve Karadeniz’e açılan önemli kapılardan biri olan Hopa Limanı’nın sunduğu fırsatlar ele alındı. Hopa Limanı’nın bu yeni ticaret denkleminde üstlenebileceği stratejik rol üzerinde duruldu.

Görüşmelerde ayrıca, İran ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasındaki ticaret hacminin artırılması, transit taşımacılık imkânlarının geliştirilmesi, liman hizmetleri ve lojistik iş birlikleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından heyet, Hopa Limanı sahasında incelemelerde bulunarak sunum ve teknik gezi yapılarak limanın operasyonel kapasitesi, altyapı olanakları ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret, bölgesel ticaretin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar konusunda iyi niyet temennilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.