Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Trafikte yol kesme eylemi artık müstakil bir suç olacak. Cebir veya tehdit olmasa dahi bu fiili işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak” dedi.

Magandalığa Karşı Sert Tedbirler

Bakan Tunç’un açıklamaları, Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir “gelin çıkarma” merasimi sırasında silahla ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi ve İstanbul’da bir kadın sürücünün yolunun kesilerek saldırıya uğramasının ardından geldi. Her iki olayda da zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlık olarak kamu düzenini tehdit eden bu tür eylemler karşısında yasal düzenlemelerin tamamlandığını belirten Tunç, “Hiç kimsenin trafikte veya sokakta başka insanların güvenliğini tehlikeye atmasına müsamaha gösterilmeyecek,” ifadelerini kullandı.

Yol Kesmek Artık Suç: 1 - 3 Yıl Arası Hapis

Tunç, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 10. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemelerin, Meclis’in yeni yasama yılında 11. Yargı Paketi kapsamında yeniden gündeme geleceğini belirtti. Düzenleme kapsamında:

Trafikte yol kesme , artık cebir ve tehdit olmasa bile bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.

Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Eğer yol kesme sırasında başka suçlar da işlenirse, sanıklar hem yol kesme suçundan hem de işledikleri diğer suçlardan ayrı ayrı ceza alacak.

Toplu Etkinliklerde Ateş Açmak Daha Ağır Cezalandırılacak

Bakan Tunç’un duyurduğu bir diğer önemli düzenleme de düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılması fiillerine yönelik oldu. Buna göre:

Meskun mahalde silahla ateş etme cezası 6 aydan 3 yıla çıkarılırken , yeni düzenlemeyle bu ceza 1 yıldan 5 yıla kadar artırılacak.

Kuru sıkı silahlar da bu kapsama alınacak, bu tür silahlarla ateş edenlere de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Eğer bu fiiller, toplu etkinlikler sırasında işlenirse, ceza yarı oranında artırılacak.

Ölümlü veya Yaralamalı Sonuçlarda Mevcut Cezalar Uygulanacak

Tunç, bu tür fiiller sonucunda yaralanma ya da ölüm meydana gelmesi durumunda mevcut ağır cezaların zaten uygulandığını, yeni düzenlemeyle yalnızca caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Hukuk Devleti Gereği Sert Ama Adil Müdahale

Toplum güvenliğini tehdit eden bireysel eylemlere karşı kararlı bir hukuk duruşu sergileyeceklerini belirten Tunç, şu mesajı verdi: