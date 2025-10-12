Söz konusu olayda, düğün konvoyu oluşturarak yolu kapatan 10 sürücüye “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı. Yerlikaya, trafik kurallarının hiçe sayıldığı bu tür görüntülerin toplumsal sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı.

“Bir çiftin en mutlu günü olabilir ama diğer insanların da hayatı var,” diyen Yerlikaya, “Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar, işe veya evine gitmeye çalışan insanlar… Bu görüntüler bize yakışmıyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Düzenleme: Ehliyet ve Araçlara El Konulacak

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre yeni trafik kanunu teklifinde yer alan düzenleme şu şekilde:

Yol kapatan konvoylarda : Sürücü belgesi 60 gün geri alınacak, araçlar 60 gün trafikten men edilecek.

Köprü, tünel, viyadük ve otoyol gibi kritik alanlarda yapılan ihlallerde ise bu süreler 120 güne çıkacak.

"Trafik, Toplumsal Davranışların Yansımasıdır"

Trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Yerlikaya, şu sözlerle devam etti:

“Trafik yalnızca taşıtların değil, toplumun değerlerinin, davranışlarının ve birbirine duyduğu saygının da bir yansımasıdır. Sıkı denetimler ve caydırıcı kurallarla birlikte bu ihlallerin ne kadar azaldığını hep birlikte göreceğiz.”

Denetimler Artacak

Bakanlık, düğün ve asker uğurlama gibi etkinliklerde trafik güvenliğini riske atan davranışlara karşı şehir genelinde denetimlerin artırılacağını bildirdi. Emniyet birimleri, özellikle köprü, otoyol ve tünel gibi hayati noktalarda daha sıkı kontroller yapacak.