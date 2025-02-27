Maçtan Dakikalar
11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı.
13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0
45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0
59. dakikada Cham’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic’in solundan ağlarla buluştu. 4-0
61. dakikada Lundstarm’ın ceza sahası sağ çaprazında Zeqiri’yi düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gönderdi. 4-1
77. dakikada müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ün sakatlanması üzerine karşılaşmanın geri kalan bölümünü 4. hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
83. dakikada Arif Boşluk’un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1
89. dakikada Nielsen’in ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelere gitti. 5-2
Hakemler: Ümit Öztürk (Davut Dakul Çelik dk. 77), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Ali Şahin Yılmaz dk. 87), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 67), Mendy, Lundstram, Zubkov (Cham dk. 38), Sikan, Visca (Cihan Çanak dk. 67), Banza (Ozan Tufan dk. 87)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Hojer dk. 46), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Berkay Özcan, Muhamed Buljubasic, Abdulkadir Ömür, Rachid Ghezzal (Altin Zeqiri dk. 46, Ayberk Karapo dk. 67), Akintola (Dal Varesanovic dk. 46), Ali Sowe (Jurecka dk. 46)
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Emrecan Bulut, Doğan Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Lundstram (dk. 13), Visca (dk. 40), Mendy (dk. 45), Cham (dk. 59), Banza (dk. 83) (Trabzonspor) , Jurecka (dk. 63 pen.), Nielsen (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Batagov (Trabzonspor)