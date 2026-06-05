Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix Müsabakaları İtalya’nın Roma, 11. Başkanlık Kupası ise Almanya’nın Nürnberg şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. 7 Haziran’a kadar sürecek organizasyonların ilk gününde milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya elde etti. Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları’nda sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ise gümüş madalyayı boyunlarına taktı. Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül ve 57 kiloda Gamze Özcan bronz madalyanın sahibi oldu.



11. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde ise taekwondocular büyükler kategorisinde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ve +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu altın madalya kazanırken, kadınlar 49 kiloda Zeynep Taşkın gümüş madalya elde etti. 49 kiloda Emine Gögebakan ve 73 kiloda Kardelen Demir ile erkekler 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ile 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan bronz madalya elde etti.