Trabzon’da marina kurulması için çalışmalar yapmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

2026 Mart ayında düzenlenecek olan Mavi Ekonomi Zirvesini düzenleyecek olan Trabzon Darıca Yat Spor Kulübü’nün Başkanı Yunus Emre İshak ile marina projeleri yürüten Rus firması Alliance Marine Development CEO’su Olga Shebzukhova arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Trabzon’da ve Karadeniz’de denizcilik, marinacılık ve mavi ekonomi alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiği ve bu konularda kurumların iş birliği yapmasının teşvik edileceği vurgulandı.

Trabzon TSO’da düzenlenen imza törenine TTSO Başkanı Erkut Çelebi, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, İtalya’dan Allmarinas şirketi CEO’su Alessandro De Bestiani ve diğer ilgililer katıldı.

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi, bir marina planlaması için iş birliği protokolü imzalanacağını belirterek, “Trabzon’da bir marinanın turizme kazandırılmasını destekliyoruz. Daha önce marina alanı olarak planlanan bölgeyi değerlendirmek istiyorlar. Mavi Ekonomi önemi verdiğimiz bir konu. Elektrikli yat üretimi ve diğer konularda da iş birliği yapmayı arzuluyoruz” dedi.

Alliance Marine Development CEO’su Olga Shebzukhova ise şirketin 20 yıldan fazla süredir marina projeleri alanında çalıştığını belirterek, “Soçi ve Krasnodar’da da bu tür projelerimiz var. Karadeniz kıyılarında turizmin gelişmesi için marinalar önemli merkezler olacak. Trabzon ve Karadeniz bölgesinde de bu anlamda ciddi potansiyel görüyoruz” diye konuştu.

Allmarinas şirketi CEO’su Alessandro De Bestiani de Cenova merkezli bir mühendis grubu adına toplantıya katıldığını belirterek, “Daha çok marina üzerine çalışıyoruz. Cenova ve Trabzon’un antik dönemlerden kadim bir bağlantısı var. Marinalar deniz turizmi için çok önemli noktalar” dedi.

Sunumların ardından Trabzon Darıca Yat Spor Kulübü’nün Başkanı Yunus Emre İshak ile marina projeleri yürüten Rus firması Alliance Marine Development CEO’su Olga Shebzukhova arasında iş birliği protokolü imzalandı.