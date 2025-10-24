Turkishtime tarafından hazırlanan, firmaların patent başvuru ve tescil sayılarını değerlendiren AR-GE 500 Araştırması sonuçlarına göre şirket üst üste 3. kez otomotiv sektöründe en çok patent tescili alan firma oldu. 2024 yılında tescil edilen 126 patent ile genel sıralamada ikincilik başarısını elde ederek yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtladı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AR-GE ve inovasyona yaptığımız yatırımların bu denli güçlü sonuçlar vermesinden büyük gurur duyuyoruz. Üst üste 3. kez otomotiv sektöründe en çok patent tescili alan firma olmamız, AR-GE ve inovasyon yatırımlarına verdiğimiz önemin ve mühendislik gücümüzün en önemli göstergesidir. İstanbul ve Aksaray’daki AR-GE merkezlerimiz, uzman mühendis kadromuzla birlikte çatı şirketimiz Daimler Truck AG’nin global ağında ‘Yetkinlik Merkezi’ olarak hizmet veriyor. Ayrıca, Aksaray AR-GE Merkezimiz Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda. Bu merkezlerimizde geliştirilen inovatif çözümlerle hem ülkemize hem de sektörümüzün geleceğine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İki AR-GE merkezimizdeki patent çalışmalarımız ile 2024 yılında da otomotiv sektöründe en çok patent tescili alan firma olduk. Son 10 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz toplam patent başvuru sayısının yüzde 60’a yakınını son dört senede gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk, Turkishtime tarafından gerçekleştirilen AR-GE 500 Araştırması’nda elde ettiği sonuçlarla otomotiv sektöründe üst üste üçüncü kez patent lideri oldu. Genel sıralamada da ikinciliğe ulaşan şirket, 2024 yılında 126 patent tescili ve 73 patent başvurusu ile başarıya imza attı. Son dört yılda ise toplamda 300 tescil ve 482 başvuruya ulaşan Mercedes-Benz Türk, inovasyon ve AR-GE yatırımlarıyla Türkiye’nin mühendislik gücünü global ölçekte ortaya koymayı sürdürüyor.

İstanbul ve Aksaray AR-GE Merkezlerinden Uluslararası Projelere Katkı

Türkiye’deki iki güçlü AR-GE merkeziyle global sorumluluklar üstlenen Mercedes-Benz Türk, çalışmalarını İstanbul ve Aksaray’da sürdürüyor. 2009 yılında hizmet vermeye başlayan İstanbul’da Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezi, otobüs ve kamyon ürün gruplarına yönelik mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü; tasarım ve yazılım geliştirme alanlarında uluslararası projelere katkı sağlanan bir merkez olarak öne çıkıyor. 2018 yılında kurulan Aksaray AR-GE Merkezi ise Daimler Truck AG’nin küresel ölçekteki test ve doğrulama süreçlerinin yürütüldüğü, çatı şirketin global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon yol testi onayı veren "Tek Merkez" olarak hizmet gösteriyor. Merkez, 2023 yılından bu yana elektrikli araçlar için de uzun yol testi onayı veren “Tek Merkez” konumunda yer alıyor. Her iki AR-GE merkezi de Mercedes-Benz Türk’ün global ölçekte bir yetkinlik merkezi olarak konumlanmasına ve Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç etmesine imkan sağlıyor.

Türkiye’den Dünyaya Mühendislik Gücü

Mercedes-Benz Türk, sadece araç üretiminde değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmede de sektöre yön vermeye devam ediyor. Otomotiv sektöründe patent tescil liderliğini üst üste 3 yıldır elinde tutan şirket, Türkiye’nin AR-GE ve inovasyon ekosistemine katkılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.