Genel Sekreterlik pozisyonunun oluşturulması, Renault Group'un sürdürülebilir performansın güçlü yönetişim anlayışı ile düzenleyici, endüstriyel, çevresel ve toplumsal dönüşümleri öngörme ve destekleme yetkinliğine dayandığı yaklaşımının bir yansıması olarak hayata geçirildi. Şirket, bu yeni yapılanmayla değişen iş ortamında dayanıklılığını artırmayı ve uzun vadeli gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

1 Temmuz itibarıyla Quitterie de Pelleport'un liderliğinde faaliyet gösterecek Genel Sekreterlik; Hukuk, Denetim, Risk, Etik ve Uyum, Önleme ve Koruma, Sürdürülebilirlik, Stratejik Ortaklıklar, Savunma Faaliyetleri ile döngüsel ekonomi faaliyetlerini yürüten The Future Is Neutral birimini tek çatı altında toplayacak.

Öte yandan Renault Group, Josep-Maria Recasens'in görevden ayrılmasının ardından Sandra Gomez'in Ürün ve Programlardan Sorumlu İcra Direktörü (Chief Product & Program Officer) olarak atandığını da açıkladı. Sandra Gomez ile Stratejiden Sorumlu İcra Direktörü (Chief Strategy Officer) Saad Khaled doğrudan François Provost'a bağlı olarak görev yapacak. Böylece Provost, marka CEO'larıyla birlikte grubun stratejisi ile 2030 yılına kadar 36 yeni modeli kapsayan futuREady ürün planını doğrudan yönetecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Renault Group CEO’su François Provost şu değerlendirmede bulundu: “futuREady planımızı hayata geçirmemizin üzerinden dört ay geçerken, Renault Group’un dönüşümünü sadeleşme ve uygulama hızına net bir şekilde odaklanarak sürdürüyoruz. Genel sekreterliğin oluşturulması, yönetişimimizi ve hedeflerimizi hayata geçirme kapasitemizi güçlendirecek temel kaldıraçlardan biridir. Bu görev aynı zamanda yüksek potansiyele sahip bazı faaliyetlerin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Quitterie’nin bu stratejik fonksiyona liderlik edeceğine tam güven duyuyorum. Aynı zamanda ürün, programlar ve strateji alanlarının kapsamını sadeleştirerek araç ürün gamımızı ve teknolojilerimizi daha da güçlendirme sürecini hızlandırıyoruz.”

Renault Group ayrıca, François Lavernos’un Bilgi Teknolojileri ve Dijitalden Sorumlu İcra Direktörü (Chief Information & Digital Officer) olarak François Provost’a bağlı şekilde göreve atandığını duyurdu. Bu atama, kişisel projelerine odaklanmak üzere Gruptan ayrılan Frédéric Vincent’ın görevden ayrılmasının ardından gerçekleştirildi.