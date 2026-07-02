Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 düşüşle 440 bin 234 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 gerilemeyle 117 bin 945 adede indi.

Haziran ayında da daralma eğilimi sürdü. Toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 azalarak 105 bin 41 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 10,35 düşüşle 83 bin 978, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,53 azalışla 21 bin 63 adet seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli otomobiller yükselişini sürdürüyor

Pazardaki genel küçülmeye rağmen elektrikli otomobiller büyümeye devam etti. İlk altı ayda 81 bin 331 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 18,5'e yükseldi.

Benzinli otomobiller yüzde 41,5 ile liderliğini korurken, hibrit araçların payı yüzde 33,1'e ulaştı. Dizel otomobiller ise yalnızca yüzde 6,2 pay alarak düşüş trendini sürdürdü. Otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1'in altında kaldı.

SUV tercihi değişmiyor

Tüketicilerin gövde tipi tercihinde SUV modeller açık ara liderliğini korudu. İlk altı ayda satılan otomobillerin yüzde 64,6'sını SUV modeller oluştururken, sedan otomobiller yüzde 20,5, hatchback modeller ise yüzde 14,5 pay aldı.

Segment bazında ise C segmenti yüzde 54,8 ile en büyük paya sahip olurken, B segmenti yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Otomatik vites artık standart hale geldi

Türkiye'de satılan otomobillerde otomatik şanzıman tercihinin ağırlığı daha da arttı. İlk altı ayda satılan otomobillerin yüzde 96,9'u otomatik vitesli olurken, manuel şanzımanlı araçların payı yalnızca yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Togg ilk 10'daki yerini korudu

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Haziran ayında 4 bin 503 adet satış gerçekleştirerek en çok satan markalar listesinde dokuzuncu sırada yer aldı. Ayın lideri 15 bin 412 adetle Renault olurken, Fiat ve Volkswagen ilk üçü tamamladı.

Haziran ayında Çinli üreticilerden Chery 2 bin 300 adet satış yaparken, Tesla 398 adet, BYD ise 83 adetlik satış rakamına ulaştı.

Geçmiş ortalamaların üzerinde kaldı

Yıllık bazda daralma yaşansa da Haziran ayı satışları uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyretti. Toplam pazar, son 5 yılın Haziran ortalamasının yüzde 5,6, son 10 yılın Haziran ortalamasının ise yüzde 25,4 üzerinde gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, yüksek finansman maliyetleri ve talepteki normalleşmenin pazarı baskılamaya devam ettiğini belirtirken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ilginin önümüzdeki dönemde de satışların yönünü belirleyen en önemli unsur olmayı sürdüreceğini değerlendiriyor.