Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı (hizmetli) alımı yapacağını duyurdu.

Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 27. maddesi kapsamında, 2024 KPSS (B Grubu) P94 puan sıralaması esas alınarak, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Başvurular 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

15 ilde alım yapılacak

Destek elemanı kadroları; Ağrı, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkâri, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Şanlıurfa ve Van illerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 personel için açıldı.

Başvuru şartları

Adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olması,

2024 KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olması,

almış olması, Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması,

olması, Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

Görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

şartlarını taşıması gerekiyor.

Görev tanımı

İşe alınacak destek elemanları; bina içi ve dışı temizlik hizmetleri, çay ve ikram servisi, evrak ve eşya düzenleme, taşıma ve arşiv işleri ile yöneticiler tarafından verilecek diğer hizmet görevlerini yerine getirecek.

Yerleştirme KPSS puanına göre yapılacak

Başvuruların ardından adaylar, başvurdukları il bazında KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Puan eşitliği halinde sırasıyla mezuniyet tarihi daha eski olan, bunun da eşit olması durumunda yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

KOSGEB, yerleştirilen adayların görev yapacakları ilde en az 5 yıl kesintisiz çalışma taahhüdünde bulunacaklarını da duyurdu. Atamaya hak kazanan adayların isimleri ve istenecek belgeler KOSGEB'in resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.